俄罗斯称在叙利亚问题上将与中国一道坚决反对外国干预

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透莫斯科1月18日电（记者 Thomas Grove/Steve Gutterman）---俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）周三称，俄罗斯不会就向叙利亚运输军火对美国作出解释，且还会与中国一道阻止联合国批准对该国进行任何军事干预。
拉夫罗夫借召开年度记者会阐述俄罗斯对叙利亚问题的立场，他表示，在安理会拥有否决权的俄罗斯和中国，会坚决反对外国干预叙利亚事务。
“我们将坚持认为这是我们的共同立场，并会在安理会可能采取的任何决定中保持这些基本观点，在这些问题上，我们与我们的中国盟友意见一致，”他说。
“如果有人想动用武力……那是他们的想法。他们将不会获得安理会的任何授权，”拉夫罗夫还强调，俄罗斯和中国反对对叙利亚进行任何的制裁。
俄罗斯去年10月在安理会就叙利亚问题决议草案进行投票表决时，与中国一道投了反对票。
俄罗斯上月还向安理会提交了自己的叙利亚问题决议草案，并在本周再次提出新的草案。拉夫罗夫指出，安理会在叙利亚问题上分歧严重，流血冲突和可能的军事干预是争议焦点。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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