俄罗斯：没必要向美国解释叙利亚军火问题

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透莫斯科1月18日电---俄罗斯外交部长拉夫罗夫周三表示，尽管美国指责俄罗斯向叙利亚出售武器，俄罗斯没有向美国作出解释的想法。
此前一艘俄罗斯运营的船舶从圣彼得堡出发前往叙利亚，在塞浦路斯被扣，一名塞浦路斯官员称该船装载的是军火，随後该船被放行，并於上周抵达叙利亚。美国表示，已向俄罗斯表达了对该船所载货物的关切。
"我们觉得没必要解释我们的行为，我们没有违反任何国际协定或是（联合国）安理会决议。"拉夫罗夫在记者会上说道。
美国驻联合国大使苏珊·赖斯（Susan Rice）周二表示，美国对"从任何途径流入叙利亚的军火都深为关切"。
赖斯称，没有对叙利亚实施武器禁运是件不幸的事。联合国称，叙利亚总统阿萨德对反对派长达10个月的镇压导致逾5,000名平民丧生。
去年10月，俄罗斯和中国一道反对联合国安理会对叙利亚实施武器禁运，称禁运将导致叙利亚政府供应中断，而反对派武装则能够通过非法渠道获得武器。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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