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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 30日 星期一 09:49 BJT

俄罗斯称未考虑向阿萨德提供庇护

俄罗斯外长拉夫罗夫周六表示俄罗斯并未同意向叙利亚总统阿萨德提供庇护，称“甚至未考虑”这麽做。他重申莫斯科与叙利亚政府并无特殊关系，暗示或许某个西方国家接受阿萨德避难更合情理。图为俄外长拉夫罗夫。

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