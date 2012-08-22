俄警告西方勿对叙利亚采取单边行动

俄罗斯周二警告西方国家勿对叙利亚采取单边行动，俄罗斯外长拉夫罗夫在与中国外交官员会面後称，中俄两国坚持“需严格遵守国际法，不允许违反”。而周一美国总统奥巴马威胁称，若叙利亚政府动用化学或生物武器，或者哪怕是大批转移这类武器，将面临“严重後果”。图为俄外长拉夫罗夫。