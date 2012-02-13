俄罗斯抨击西方向叙反对派提供武器

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透莫斯科2月10日电---俄罗斯周五称，西方国家在叙利亚冲突中起了推波助澜的作用，向反对派提供了武器。
据报导，俄罗斯副外长里亚布科夫（Sergey Ryabkov）说：“西方国家煽动叙利亚反对派坚决对抗，并向反对派供应武器、提供建议和指导，对这场危机起了推波助澜的作用。”
但他未具体谈到是哪些国家在向叙利亚反抗力量提供武器。
里亚布科夫并表示，如果西方国家继续通过安理会试图干预叙利亚内部事务，俄罗斯将采取“重大举措”。
他说：“安理会不是用来干预内政的工具，也不是决定一个国家谁来当政的机构。如果我们的夥伴国不明白这点，我们就必须采取重大举措，让他们看清现实。”
俄罗斯总理普京警告西方国家，勿干预叙利亚以及俄罗斯内部事务。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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