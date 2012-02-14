俄罗斯外长称向叙利亚派维和人员需先停火

特朗普寻求保险商帮助 以推翻奥巴马医改并实现平稳过渡
路透纽约/华盛顿2月27日 - 美国总统特朗普周一寻求美国最大的几家保险公司参与其推翻奥巴马医保(Obamacare)的计划，称需要他们的帮助，以平稳过渡到共和党的新医改计划。
路透莫斯科2月13日电(记者 Steve Gutterman)---俄罗斯外长拉夫罗夫周一明确表示，除非叙利亚政府军和武装反对派均停止暴力行为，否则俄罗斯不支持向叙利亚派遣联合国维和人员的计划。
拉夫罗夫表示，俄罗斯正在对联合国-阿盟联合维和部队的提议进行研究，并希望获得更多细节。阿盟上周日在开罗的一场会议上宣布该提议。
但拉夫罗夫的表态说明，俄罗斯将利用该提议强调其观点，即叙利亚反对派对和平造成的阻力一点不亚于阿萨德的部队。
在结束与阿联酋外长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬(Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan）的会谈後，拉夫罗夫在新闻发布会上表示，联合国维和行动“需要先有和平支持。”
拉夫罗夫在莫斯科表示：“换句话说，需要达成停火协议之类的东西，但可悲之处在於与政府军对抗的武装分子不从属於谁，也不受控制。”
2月4日，俄罗斯和中国否决了有关叙利亚问题的联合国安理会决议，引发西方和阿拉伯国家的强烈抨击。
拉夫罗夫在访问叙利亚时曾对阿萨德表示，叙利亚的暴力必须停止，但他周一也强调，这同样也适用於反对叙利亚当局的反对派组织。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约/华盛顿2月27日 - 美国总统特朗普周一寻求美国最大的几家保险公司参与其推翻奥巴马医保(Obamacare)的计划，称需要他们的帮助，以平稳过渡到共和党的新医改计划。
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透北京2月28日 - 针对乐天集团决定同意就“萨德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议，新华周一晚间发布时评指出，毋庸置疑，这将严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益。乐天此次不计后果的草率决定，无异于为虎作伥。对于这样的乐天，中国不欢迎。