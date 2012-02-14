俄罗斯外长称向叙利亚派维和人员需先停火

路透莫斯科2月13日电(记者 Steve Gutterman)---俄罗斯外长拉夫罗夫周一明确表示，除非叙利亚政府军和武装反对派均停止暴力行为，否则俄罗斯不支持向叙利亚派遣联合国维和人员的计划。

拉夫罗夫表示，俄罗斯正在对联合国-阿盟联合维和部队的提议进行研究，并希望获得更多细节。阿盟上周日在开罗的一场会议上宣布该提议。

但拉夫罗夫的表态说明，俄罗斯将利用该提议强调其观点，即叙利亚反对派对和平造成的阻力一点不亚于阿萨德的部队。

在结束与阿联酋外长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬(Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan）的会谈後，拉夫罗夫在新闻发布会上表示，联合国维和行动“需要先有和平支持。”

拉夫罗夫在莫斯科表示：“换句话说，需要达成停火协议之类的东西，但可悲之处在於与政府军对抗的武装分子不从属於谁，也不受控制。”

2月4日，俄罗斯和中国否决了有关叙利亚问题的联合国安理会决议，引发西方和阿拉伯国家的强烈抨击。

拉夫罗夫在访问叙利亚时曾对阿萨德表示，叙利亚的暴力必须停止，但他周一也强调，这同样也适用於反对叙利亚当局的反对派组织。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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