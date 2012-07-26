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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 26日 星期四 14:38 BJT

俄罗斯称叙利亚称化学武器已获保护

俄罗斯副外长加季洛夫称，俄罗斯已经获得叙利亚政府的“有力保证”，即该国化学武器库安全获得“充分保护”。叙利亚外交部发言人周一承认叙利亚拥有化学武器。图为叙利亚外交部发言人。

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