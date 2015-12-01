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时事要闻 | 2015年 12月 1日 星期二 13:38 BJT

白宫：俄罗斯已加强对叙境内“伊斯兰国”的空袭

路透华盛顿11月30日 - 美国白宫周一称，看到过去几周里俄罗斯加强对叙利亚境内“伊斯兰国”的空袭。

白宫副国家安全顾问Ben Rhodes对记者们表示，俄罗斯此前在叙利亚的行动中不是经常将目标对准“伊斯兰国”。

路透看到的英国政府准备的俄罗斯空袭地图显示，至少在一周前，俄罗斯在叙利亚打击非“伊斯兰国”地区的情况没什么改变。

上述地图显示，俄罗斯绝大部分空袭都将目标对准了美国支持的叛军争夺的地区，而拉卡、代尔祖尔和阿勒颇东部等“伊斯兰国”占领区被击中的不多。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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