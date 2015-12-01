白宫：俄罗斯已加强对叙境内“伊斯兰国”的空袭

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿11月30日 - 美国白宫周一称，看到过去几周里俄罗斯加强对叙利亚境内“伊斯兰国”的空袭。
白宫副国家安全顾问Ben Rhodes对记者们表示，俄罗斯此前在叙利亚的行动中不是经常将目标对准“伊斯兰国”。
路透看到的英国政府准备的俄罗斯空袭地图显示，至少在一周前，俄罗斯在叙利亚打击非“伊斯兰国”地区的情况没什么改变。
上述地图显示，俄罗斯绝大部分空袭都将目标对准了美国支持的叛军争夺的地区，而拉卡、代尔祖尔和阿勒颇东部等“伊斯兰国”占领区被击中的不多。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。