叙利亚军方否认俄地面部队在叙作战

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透安曼10月21日 - 叙利亚军方否认俄罗斯地面部队同叙利亚政府军一起作战，称俄罗斯只是向叙利亚部署空中力量。
叙利亚新闻机构SANA周二晚间发布声明援引一名军方消息人士称，有关俄罗斯战斗部队参与地面行动的报导“毫无根据，纯属宣传”。
这名消息人士指出，俄罗斯的军事行动仅限于对恐怖分子的藏匿处、指挥中心和军火库进行轰炸。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。