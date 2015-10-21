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时事要闻 | 2015年 10月 21日 星期三 16:43 BJT

叙利亚军方否认俄地面部队在叙作战

路透安曼10月21日 - 叙利亚军方否认俄罗斯地面部队同叙利亚政府军一起作战，称俄罗斯只是向叙利亚部署空中力量。

叙利亚新闻机构SANA周二晚间发布声明援引一名军方消息人士称，有关俄罗斯战斗部队参与地面行动的报导“毫无根据，纯属宣传”。

这名消息人士指出，俄罗斯的军事行动仅限于对恐怖分子的藏匿处、指挥中心和军火库进行轰炸。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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