俄罗斯称在叙利亚动武需先获得叙利亚政府同意

路透莫斯科10月30日 - 塔斯社报导称，俄罗斯副外长Sergei Ryabkov周五指出，任何国家在取得叙利亚政府的同意前都不能在叙利亚境内动用军事力量。

报导称，Ryabkov对有关美国在叙利亚开展地面行动前景的问题做出这一回应。

“在未获叙利亚政府同意的情况下动用任何形式的军事力量都是我们不能接受的，”塔斯社援引Ryabkov指出。

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