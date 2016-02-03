俄外长：击败“恐怖分子”前俄罗斯不会停止叙利亚空袭

路透马斯喀特2月3日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周三称，击败基地组织在叙利亚的分支等武装组织前，俄罗斯不会停止在叙利亚的空袭。

美国国务卿克里周二称，新一轮叙利亚和谈已开始，俄罗斯应停止轰炸叙利亚的反对派力量。

“在我们真正击败努斯拉阵线等恐怖组织前，俄罗斯不会停止空袭。我不明白为什么要停止空袭，”拉夫罗夫在阿曼首都马斯喀特的一个新闻发布会上说道。

他并表示，除非叙利亚与土耳其的边境得到保护，从而可以防止走私和武装分子活动，否则难以实施停火。

“对于停火，我们有务实的想法，我们与领导叙利亚支持小组的美国人商谈过，我们期待在2月11日的会议上讨论这些想法，”拉夫罗夫说道，他所指的是国际叙利亚支持小组（International Syria Support Group），该组织将于2月11日在慕尼黑举行会议。（完）