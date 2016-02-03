俄外长：击败“恐怖分子”前俄罗斯不会停止叙利亚空袭

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透马斯喀特2月3日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周三称，击败基地组织在叙利亚的分支等武装组织前，俄罗斯不会停止在叙利亚的空袭。
美国国务卿克里周二称，新一轮叙利亚和谈已开始，俄罗斯应停止轰炸叙利亚的反对派力量。
“在我们真正击败努斯拉阵线等恐怖组织前，俄罗斯不会停止空袭。我不明白为什么要停止空袭，”拉夫罗夫在阿曼首都马斯喀特的一个新闻发布会上说道。
他并表示，除非叙利亚与土耳其的边境得到保护，从而可以防止走私和武装分子活动，否则难以实施停火。
“对于停火，我们有务实的想法，我们与领导叙利亚支持小组的美国人商谈过，我们期待在2月11日的会议上讨论这些想法，”拉夫罗夫说道，他所指的是国际叙利亚支持小组（International Syria Support Group），该组织将于2月11日在慕尼黑举行会议。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)