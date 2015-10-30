俄罗斯称在叙利亚动武需先获得叙利亚政府同意

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科10月30日 - 塔斯社报道称，俄罗斯副外长Sergei Ryabkov周五指出，任何国家在取得叙利亚政府的同意前都不能在叙利亚境内动用军事力量。
报道称，Ryabkov对有关美国在叙利亚开展地面行动前景的问题做出这一回应。
“在未获叙利亚政府同意的情况下动用任何形式的军事力量都是我们不能接受的，”塔斯社援引Ryabkov指出。(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”