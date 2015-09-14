俄外长称俄罗斯会继续向叙利亚提供军用物资--报导

美国总统特朗普就职演说高举国家主义大旗 誓言“美国优先”
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透莫斯科9月13日 - 俄罗斯通讯社周日援引俄罗斯外长拉夫罗夫的话报导称，俄罗斯会继续向叙利亚提供军用物资。
美国及海湾国家称，俄罗斯在叙利亚存在军事力量。在最近四年半内战中一直支持总统巴沙尔的俄罗斯近日来面临日渐加重的国际压力。
“有提供军用物资一事，而且还会继续提供，这就必然有协助调试设备、培训叙利亚人员如何使用这些武器的俄罗斯专家随同前往，”拉夫罗夫称。
拉夫罗夫还称，俄罗斯总统普京在本月晚些时候前往纽约参加联大会议时，计划就叙利亚问题、乌克兰冲突、全球经济状况及针对俄罗斯的制裁等问题发表演讲。
“他（普京）会谈及具体领域，譬如叙利亚、乌克兰危机等。所有这些危机都是企图阻止多中心世界形成而带来的系统性问题，”拉夫罗夫称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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