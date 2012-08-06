拉夫罗夫：对西方巧妙说不的俄罗斯外长

路透8月6日电（记者 Timothy Heritage）---俄罗斯外交部长拉夫罗夫在叙利亚问题上对西方说了这麽多次“不”，有望与冷战时期的外交部长争夺“不先生”的头衔。

在对抗美国为首呼吁对叙利亚实施制裁并要求阿萨德下台的斗争中，烟瘾浓厚、身经百战的拉夫罗夫和前苏联外长葛罗米柯一样令人敬畏。

拉夫罗夫是让西方国家感到绝望和挫折的根源，俄罗斯的政策立场被西方视为结束叙利亚流血冲突的障碍。

然而，拉夫罗夫因顽强维护俄罗斯的国家立场，获得了国内的称赞。对於鹰派总统普京来说，拉夫罗夫是此时此地非常合适的外长人选。

拉夫罗夫现年62岁，曾任俄罗斯常驻联合国代表，看起来喜欢挑战。尽管长期遭受批评，拉夫罗夫仍巧妙地运用外交手腕，通过简单重申政策化解一切对俄罗斯涉叙问题立场的攻击。

“对於拉夫罗夫来说，这是一场外交游戏。”全球事务中的俄罗斯（Russia in Global Affairs）杂志的编辑Fyodor Lukyanov说道。

如果有人怀疑拉夫罗夫的顽强，他应该看看2003年发生的事情。当时任联合国秘书长的安南试图禁止在纽约联合国总部吸烟，但拉夫罗夫继续吸烟，称安南“不是这栋大楼的主人”。

拉夫罗夫的粉丝和对手都认为他是非常专业和态度强硬的谈判代表，他话锋犀利。安南表示“了解并赏识拉夫罗夫的机智和幽默”。

在担任俄罗斯常驻联合国代表的将近十年里，拉夫罗夫获得了决不妥协的名声。葛罗米柯在担任前苏联外长以前也曾任俄罗斯常驻联合国代表。

拉夫罗夫的专业能力和名声令其成为普京在2004年7月寻找前外长伊万诺夫继任者时的最佳人选。

尽管普京掌控外交政策，俄罗斯专家称，拉夫罗夫不只是政策的执行者。

“拉夫罗夫的独立性因问题而异，在叙利亚问题上，他的影响力明显很大，成为政策的推动者。某种程度上，他可以说将俄罗斯带回了国际社会决策的中心。”智囊机构国家外交政策研究室（National Laboratory for Foreign Policy）的前主管Vladimir Frolov表示。Frolov现任LEFF Group主席。

俄罗斯在叙利亚问题上的立场部分源於自身利益。俄罗斯在叙利亚建有海军维护设施，并向大马士革当局出售武器。俄罗斯希望在中东维持自身的影响力。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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