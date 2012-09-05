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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 5日 星期三 11:51 BJT

俄罗斯曾考虑从驻叙利亚海军基地撤离人员

俄罗斯国际文传电讯社周二援引军方消息人士的话报导称，俄罗斯今年夏季曾考虑从叙利亚撤离军事人员，但最终认为该国局势比较稳定，还没到需要撤离的程度。 俄罗斯任何此类撤离行动，都可能是该国担心叙利亚总统阿萨德面临下台危险的信号。

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