俄罗斯派海军舰艇前往叙利亚塔尔图斯港

俄罗斯媒体援引俄总参谋部一位消息人士的话称，俄罗斯已派出三艘大型登陆舰搭载海军陆战队员前往叙利亚塔尔图斯港的俄海军基地。该消息人士没有透露这些舰艇的任务。俄罗斯此前曾表示，该国准备向叙利亚派遣海军，以保护相关人员安全，并从该海军补给基地撤走设备。图为资料图片。