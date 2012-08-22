叙利亚副总理称准备与俄罗斯敲定石油交易

路透莫斯科8月21日电（记者 Thomas Grove）---叙利亚负责经济事务的副总理贾米尔（Qadri Jamil）周二称，该国正准备完成一项与俄罗斯的石油交易。贾米尔数周前宣布该交易达成初步协议，它将推动叙利亚经济和军队的持续运转。

贾米尔8月3日对记者表示，叙利亚与俄罗斯达成协议，向後者出口原油以换取石油产品。

“这是在我们上次访问期间原则上达成的协议。”他还补充说，美欧实施的制裁措施正在侵蚀叙利亚经济。

“我们只能寻找替代途径。我认为我们会在不远的将来完成（交易）的准备阶段，然後着手签署运送石油和石油产品的真正协议，”他在与俄罗斯外交部长拉夫罗夫会谈後说道。

本月，叙利亚前後派了两个代表团访问俄罗斯，以寻求经济援助，包括一个贷款项目。不过贾米尔称，现在提及贷款项目的细节仍为时尚早。

俄罗斯一直对叙利亚原油换石油产品一事保持沉默。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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