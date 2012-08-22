叙利亚副总理称准备与俄罗斯敲定石油交易

美日韩三国磋商限制朝鲜为武器计划筹集资金
路透华盛顿2月27日 - 美国、韩国和日本发表联合声明称，三国高级官员周一在华盛顿就进一步限制朝鲜为其武器计划筹集资金进行了磋商。
路透莫斯科8月21日电（记者 Thomas Grove）---叙利亚负责经济事务的副总理贾米尔（Qadri Jamil）周二称，该国正准备完成一项与俄罗斯的石油交易。贾米尔数周前宣布该交易达成初步协议，它将推动叙利亚经济和军队的持续运转。
贾米尔8月3日对记者表示，叙利亚与俄罗斯达成协议，向後者出口原油以换取石油产品。
“这是在我们上次访问期间原则上达成的协议。”他还补充说，美欧实施的制裁措施正在侵蚀叙利亚经济。
“我们只能寻找替代途径。我认为我们会在不远的将来完成（交易）的准备阶段，然後着手签署运送石油和石油产品的真正协议，”他在与俄罗斯外交部长拉夫罗夫会谈後说道。
本月，叙利亚前後派了两个代表团访问俄罗斯，以寻求经济援助，包括一个贷款项目。不过贾米尔称，现在提及贷款项目的细节仍为时尚早。
俄罗斯一直对叙利亚原油换石油产品一事保持沉默。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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