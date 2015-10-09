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路透中文国际短讯 | 2015年 10月 9日 星期五 13:32 BJT

美官员称俄向叙利亚发射的导弹在伊朗坠毁

美国未具名官员称，周三从里海一艘战舰上向叙利亚发射的四枚俄罗斯巡航导弹坠毁在伊朗境内。俄罗斯则坚持称导弹击中了叙利亚境内目标。俄罗斯称与西方打击极端主义势力的目标一致，但有叙利亚境内作战人员和西方国家指责俄罗斯打击目标锁定叙利亚反抗力量，以支持叙利亚总统阿萨德。路透

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