俄罗斯提议叙利亚交出化学武器 以避免美国动武

路透贝鲁特/伦敦9月9日 - 美国总统奥巴马正在争取美国国会和民众支持对叙利亚采取军事行动，而同时，俄罗斯利用美国国务卿克里周一的讲话，建议叙利亚政府交出化学武器以避免受到打击。

美国国务卿克里很快表示自己的讲话只是一种假设，即叙利亚总统阿萨德可以将化学武器交由国际管控，从而避免美国打击。但是阿萨德的盟友俄罗斯很快将他的话变成了一项具体建议。该建议受到了叙利亚政府的“欢迎”，也得到了联合国秘书长潘基文的支持。

白宫对该建议表示“严重怀疑”，但将会对其“认真研究”。

美国一位高级官员称，克里稍后与俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)通话，并表示他此前的讲话虽然是修辞技巧，但如果有严肃的提案，美国政府将加以考虑。

不到五个小时后，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，他已经把看似克里的提议转达给正在莫斯科访问的叙利亚外长。叙利亚外交部长穆阿利姆(Walid al-Moualem)表示，该国政府欢迎俄罗斯的倡议，但没有明确表示叙利亚是否会，甚至是否能够遵从该意见。

拉夫罗夫称，俄罗斯也在敦促叙利亚最终销毁化学武器，并成为禁止化学武器组织(OPCW)的正式会员。

后来没多久，联合国秘书长潘基文表示，他也许会要求安理会结束其在叙利亚问题上“令人尴尬的停顿状态”，就采取行动达成共识。

在被问及拉夫罗夫的提议时，潘基文称：“我在考虑敦促安理会要求叙利亚马上将化学武器和易制毒化学品库存转移到他们国内可安全储存并销毁的地方。”

白宫官员明确对俄罗斯提议的可行性表示了怀疑。叙利亚战火纷飞，对于入境的外国专家来说是个很危险的地方，而且很难确定每个存放化武的地点都得到妥善封闭。

据美国官员称，克里在与拉夫罗夫的对话中表达了他的怀疑。克里称，这样的提议不能成为推迟白宫争取国会支持对叙动武的理由。

英国和法国政府则公开对俄罗斯的提议表示了谨慎欢迎。

华府方面，美国国家安全副顾问Tony Blinken称，美国将“认真研究”这个提议，但是国会依然会批准对叙的军事行动。

美国参议院将在周三举行测试投票。

今日美国报周一进行的一份调查显示，众参两院的多数议员依然没有拿定主意，反映出公众普遍越来越反对对叙动武。

周一的路透/Ipsos调查显示，反对美国对叙利亚动武的美国民众越来越多。该调查在9月5日至9月9日期间进行，显示有63%的美国人反对干涉叙利亚内政，高于8月30日调查的53%。约有16%的受访美国人认为美国应该干涉，低于8月30日调查的20%。(完)

(编译 朱晓军/白云; 审校 张涛)

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