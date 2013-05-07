俄罗斯称外国干预叙利亚的几率增大

路透莫斯科5月6日 - 俄罗斯周一称，担忧外国对叙利亚进行军事干预的几率在增加，此前有报道称以色列对大马士革附近发动了空袭，这是令人特别担忧的一个因素。

“有迹象显示，外国为可能对长期持续的叙利亚内战进行军事干预进行全球公众意见准备，我们对此严重关切，”俄罗斯外交部发言人Alexander Lukashevich在声明中称。

他表示，担忧部分源自媒体报道的叙利亚内战可能使用了化学武器。

Lukashevich指出，俄罗斯也在研究以色列5月3日和5月5日对大马士革郊区进行空袭的报道，这尤其令人担忧。

“武装对峙进一步升级将极大增加在叙利亚和黎巴嫩出现新的紧张局势的风险，并在目前相对平静的黎巴嫩-以色列边境引发不稳定局势。”

“不能让极端危险而有破坏性的叙利亚内部冲突国际化，”Lukashevich说道，并呼吁进行坚定努力，将叙利亚事件带入和平道路。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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