俄罗斯称外国干预叙利亚的几率增大

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月6日 - 俄罗斯周一称，担忧外国对叙利亚进行军事干预的几率在增加，此前有报道称以色列对大马士革附近发动了空袭，这是令人特别担忧的一个因素。
“有迹象显示，外国为可能对长期持续的叙利亚内战进行军事干预进行全球公众意见准备，我们对此严重关切，”俄罗斯外交部发言人Alexander Lukashevich在声明中称。
他表示，担忧部分源自媒体报道的叙利亚内战可能使用了化学武器。
Lukashevich指出，俄罗斯也在研究以色列5月3日和5月5日对大马士革郊区进行空袭的报道，这尤其令人担忧。
“武装对峙进一步升级将极大增加在叙利亚和黎巴嫩出现新的紧张局势的风险，并在目前相对平静的黎巴嫩-以色列边境引发不稳定局势。”
“不能让极端危险而有破坏性的叙利亚内部冲突国际化，”Lukashevich说道，并呼吁进行坚定努力，将叙利亚事件带入和平道路。(完)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，