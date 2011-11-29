俄罗斯向其驻叙利亚基地派遣战舰

路透莫斯科11月28日电（记者 Thomas Grove）---在国际社会向叙利亚总统阿萨德（Bashar al-Assad）政府加大施压的同时，俄罗斯将向其驻叙海军基地派遣小型舰队，这一耀武行为表明，俄有意维护其在该国的利益。

阿拉伯联盟（Arab League）对叙制裁，法国呼吁在叙开辟人道主义走廊，阿萨德面临的国际社会压力增大。联合国称，在为期9个月抗议阿萨德执政的活动中，已有3,500人死亡。

俄罗斯在叙利亚拥有一处海军维护基地，两国武器贸易每年价值数百万计美元。俄罗斯上月与中国一起否决了联合国安理会谴责阿萨德政府的决议。

俄罗斯《消息报》（Izvestia）周一援引俄退役海军上将克拉夫申科（Viktor Kravchenko）的说法称，俄罗斯计划派出旗舰航母"库兹涅佐夫海军上将号"（Admiral Kuznetsov）、一艘巡逻舰、一艘反潜舰艇及其它战舰。

克拉夫申科1998年至2005年任俄罗斯海军总参谋长，他称："部署除北约外的军事力量对该地区非常有益，因为这能避免发生武装冲突。"

俄海军发言人对《消息报》确认，俄战舰将前往其位於叙利亚塔尔图斯（Tartus）附近的维护基地，但称此举与叙利亚反抗阿萨德的活动无关。

路透社暂未联系到俄海军发言人置评。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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