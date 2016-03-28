俄罗斯收紧海外投资监管 亿万富翁向国内转移资产--瑞士媒体

(本文由路透中文网编译提供)

路透苏黎世/莫斯科3月27日 - 瑞士报纸《新苏黎世报周日版》（NZZ am Sonntag）周日报道称，在俄罗斯当局开始对海外资金加强监管之际，俄罗斯亿万富翁维克多·维克塞尔伯格（Viktor Vekselberg）正在将一些注册在海外的资产转移到国内。

俄罗斯去年开始收紧对海外业务的监管，之前西方国家对一些俄罗斯企业、商人和官员实施制裁，限制其在海外融资或者前往某些目的地。

在国际制裁和油价低迷令俄罗斯国家预算遭受冲击之际，俄加强监管的措施还意在迫使俄罗斯人多在国内纳税

《新苏黎世报周日版》称，收紧监管意味着将资产放在注册在塞浦路斯、巴拿马和加勒比地区的控股公司的名下不再具有吸引力。

维克塞尔伯格是俄罗斯最富有的人之一，旗下生意涉及从建筑到铝等众多行业。

维克塞尔伯格旗下投资企业Renova Holding的一名发言人对该报称，俄罗斯电信巨头Akado、公用企业Russian Utility Systems、化工企业Orgsyntes集团以及机场控股和管理公司Aeroporty Regionov等公司的资产都已经转移到俄罗斯。其他公司的股权也在转移中。

Renova的一名发言人告诉路透，在过去一年半中，该集团已经在俄罗斯重新注册了很多公司。他没有提及具体是哪些资产。

“所有这些公司都有俄罗斯资产，它们由董事会和首席执行官从俄罗斯进行管理，和过去一样，”这名发言人称。

他证实了《新苏黎世报周日版》的报道，称上述变化不会影响任何企业的日常运营。

“这些变化只会影响到控股结构，但不会影响到管理程序，”该发言人称。（完）