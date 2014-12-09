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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 9日 星期二 13:15 BJT

普京敦促俄罗斯发展科技抵消制裁影响

面对西方国家通过制裁限制俄罗斯获得先进技术，俄罗斯总统普京周一称，俄罗斯应当推动本国基础科学飞跃发展。西方国家因乌克兰危机对俄罗斯实施制裁，限制该国获得外国的钻井技术，而这方面的技术正是俄罗斯开发北极油气资源的关键。路透
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