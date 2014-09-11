俄成功试射洲际核导弹 普京称必须保持核威慑

路透莫斯科9月10日（记者 Darya Korsunskaya） - 俄罗斯总统普京周三称，俄罗斯必须保持核威慑，以应对日益严峻的安全威胁。此前俄罗斯试射了一枚洲际核导弹。

乌克兰危机导致俄罗斯与西方关系恶化之际，普京加强对一国防业监管委员会的控制，并呼吁俄罗斯降低对进口西方设备的依赖。

普京称，北约正利用乌克兰危机寻求复兴，并指出俄罗斯已反复表态必须对这样的动向作出反应。

普京讲话前不久，俄罗斯刚刚成功从潜艇试射了一枚“布拉瓦”（Bulava）洲际导弹。该导弹长12米，其核打击能力可达到1945年广岛原子弹爆炸的100倍。

“我们需要对俄罗斯军事安全面临的潜在威胁作出可靠而完整的评估。对任何一种威胁，我们都应该找到充分的应对方式。”普京在克里姆林宫的会议上说道。

“首先，我们要谈到的是建立合理的攻击能力，包括保持核威慑的可靠解决方案。”

普京指出，俄罗斯必须确保未来几年能发展高精度武器，但他同时表示：“有人可能希望开始新的军备竞赛。我们当然不会参与其中。”

俄罗斯海军上将契尔科夫（Viktor Chirkov）称，此次洲际导弹是从白海海域试射的，导弹击中了在俄罗斯远东地区的目标。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。