俄成功试射洲际核导弹 普京称必须保持核威慑

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月10日（记者 Darya Korsunskaya） - 俄罗斯总统普京周三称，俄罗斯必须保持核威慑，以应对日益严峻的安全威胁。此前俄罗斯试射了一枚洲际核导弹。
乌克兰危机导致俄罗斯与西方关系恶化之际，普京加强对一国防业监管委员会的控制，并呼吁俄罗斯降低对进口西方设备的依赖。
普京称，北约正利用乌克兰危机寻求复兴，并指出俄罗斯已反复表态必须对这样的动向作出反应。
普京讲话前不久，俄罗斯刚刚成功从潜艇试射了一枚“布拉瓦”（Bulava）洲际导弹。该导弹长12米，其核打击能力可达到1945年广岛原子弹爆炸的100倍。
“我们需要对俄罗斯军事安全面临的潜在威胁作出可靠而完整的评估。对任何一种威胁，我们都应该找到充分的应对方式。”普京在克里姆林宫的会议上说道。
“首先，我们要谈到的是建立合理的攻击能力，包括保持核威慑的可靠解决方案。”
普京指出，俄罗斯必须确保未来几年能发展高精度武器，但他同时表示：“有人可能希望开始新的军备竞赛。我们当然不会参与其中。”
俄罗斯海军上将契尔科夫（Viktor Chirkov）称，此次洲际导弹是从白海海域试射的，导弹击中了在俄罗斯远东地区的目标。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT