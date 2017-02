俄罗斯发生政治危机可能性高--智库

路透莫斯科5月24日电(记者 Gleb Bryanski/Darya Korsunskaya)---俄罗斯一家知名智库周四称,总统普京在俄罗斯所获得的支持在下降,民众变革诉求强烈,政治危机出现的可能性相当高。

俄罗斯去年冬季爆发声势浩大的示威活动,示威者抗议选举舞弊以及普京和统一俄罗斯党的专权。尽管如此,普京还是在今年3月总统选举中轻松获胜,赢得他的第三届、六年的总统任期。

但俄罗斯战略研究中心(CSR)称,多数给普京投票的选民之所以这样做,是因为没有可行的替代人选。该中心曾为普京的第一届总统任期起草过改革计划,并预测到反普京游行。

俄罗斯发生示威活动,很大程度上是因为日益壮大的中产阶级感觉无人代表自己的声音。

CSR在报告称:“大城市的中产阶级实际上已被政府当局所忽视。”

报告指出,持续不断的冲突,预示着激进示威者与政府强硬派将继续角力,最坏的情况极有可能出现。

“我们的研究显示,不论形势如何进一步发展,危机已经不可逆转。届时想要保持政治稳定,更别说恢复到危机前的状态,将不再可能。”

“目前阶段,我们认为出现这种情况的可能性很高,因为暴力的升级已经开始。随着暴力活动蔓延,示威将很难再和平进行。”

这份名为《政治危机时期的社会和当局》(Society and authorities at a time of political crisis)的报告,受到俄罗斯一些政治精英们的热切盼望,他们已开始将自己置身于後普京时代。(完)

编译:侯雪苹 发稿:张家伟

