俄罗斯发生政治危机可能性高--智库

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透莫斯科5月24日电（记者 Gleb Bryanski/Darya Korsunskaya）---俄罗斯一家知名智库周四称，总统普京在俄罗斯所获得的支持在下降，民众变革诉求强烈，政治危机出现的可能性相当高。
俄罗斯去年冬季爆发声势浩大的示威活动，示威者抗议选举舞弊以及普京和统一俄罗斯党的专权。尽管如此，普京还是在今年3月总统选举中轻松获胜，赢得他的第三届、六年的总统任期。
但俄罗斯战略研究中心（CSR）称，多数给普京投票的选民之所以这样做，是因为没有可行的替代人选。该中心曾为普京的第一届总统任期起草过改革计划，并预测到反普京游行。
俄罗斯发生示威活动，很大程度上是因为日益壮大的中产阶级感觉无人代表自己的声音。
CSR在报告称：“大城市的中产阶级实际上已被政府当局所忽视。”
报告指出，持续不断的冲突，预示着激进示威者与政府强硬派将继续角力，最坏的情况极有可能出现。
“我们的研究显示，不论形势如何进一步发展，危机已经不可逆转。届时想要保持政治稳定，更别说恢复到危机前的状态，将不再可能。”
“目前阶段，我们认为出现这种情况的可能性很高，因为暴力的升级已经开始。随着暴力活动蔓延，示威将很难再和平进行。”
这份名为《政治危机时期的社会和当局》（Society and authorities at a time of political crisis）的报告，受到俄罗斯一些政治精英们的热切盼望，他们已开始将自己置身于後普京时代。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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