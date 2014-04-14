俄罗斯亿万富翁季姆琴科称被美国制裁是一种荣耀

路透莫斯科4月12日 - 俄罗斯亿万富翁天然气交易商格纳迪·季姆琴科(Gennady Timchenko)回击美国的制裁决定，称被华盛顿盯上是一种荣誉。在俄罗斯吞并克里米亚后，美国政府称他与俄政府有关联，因而对其实施制裁。

不过季姆琴科也承认，遭遇制裁令他的企业面临一些不便，因为部分欧洲银行不愿与他打交道。他在上个月出售了在石油贸易公司Gunvor中的持股。

“事实上，我被列入(受到美国制裁人员)名单有些令人意外，不过对我而言这是一种荣耀，”他接受国营电视台Rossiya访问时称。

他表示，“总的来说(制裁)后果并没有那么严重，因为我们已经预料到可能会这样，因此在某种程度上已经提前对资产做了安排”，把它们转移到俄罗斯银行的账户中。

他的言论与俄罗斯官员和商界人士面对美国与欧盟制裁时的反应基本一致。

季姆琴科是美国列入制裁名单中地位最高的俄罗斯商界人士。

他表示，将更多地亚洲寻找商业机会。俄罗斯政府目前也鼓励企业减弱与西方的联系。

他称旗下公司正与中国伙伴进行谈判，计划以人民币为天然气交易的计价货币，替代此类交易中通常使用的欧元和美元。(完)

(编译 徐文焰；审校 杜明霞)

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