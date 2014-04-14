俄罗斯亿万富翁季姆琴科称被美国制裁是一种荣耀

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透莫斯科4月12日 - 俄罗斯亿万富翁天然气交易商格纳迪·季姆琴科(Gennady Timchenko)回击美国的制裁决定，称被华盛顿盯上是一种荣誉。在俄罗斯吞并克里米亚后，美国政府称他与俄政府有关联，因而对其实施制裁。
不过季姆琴科也承认，遭遇制裁令他的企业面临一些不便，因为部分欧洲银行不愿与他打交道。他在上个月出售了在石油贸易公司Gunvor中的持股。
“事实上，我被列入(受到美国制裁人员)名单有些令人意外，不过对我而言这是一种荣耀，”他接受国营电视台Rossiya访问时称。
他表示，“总的来说(制裁)后果并没有那么严重，因为我们已经预料到可能会这样，因此在某种程度上已经提前对资产做了安排”，把它们转移到俄罗斯银行的账户中。
他的言论与俄罗斯官员和商界人士面对美国与欧盟制裁时的反应基本一致。
季姆琴科是美国列入制裁名单中地位最高的俄罗斯商界人士。
他表示，将更多地亚洲寻找商业机会。俄罗斯政府目前也鼓励企业减弱与西方的联系。
他称旗下公司正与中国伙伴进行谈判，计划以人民币为天然气交易的计价货币，替代此类交易中通常使用的欧元和美元。(完)
(编译 徐文焰；审校 杜明霞)
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。