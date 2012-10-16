安倍晋三夫人与陷入低价购地丑闻的学校断绝关系
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。
路透莫斯科10月16日电---俄罗斯总理梅德韦杰夫周二发起一场禁烟运动，颁布了一项禁止烟草广告并提高香烟税的法令。俄罗斯是继中国之後世界第二大烟草市场。
梅德韦杰夫表示，三分之一的俄罗斯人，或4,400万俄民众属於烟民，且每年都有近40万人死於与抽烟有关的疾病。
梅德韦杰夫表示：“每年都相当於有一个大城市的人口消失。政府已采纳了反烟草提议，今天我们将开始实现这个想法。”
根据卫生部的提议，目前仅允许在部分平面媒体刊登的烟草广告将被宣布为非法，并将大幅增加香烟销售税，在咖啡馆和其他公共场合抽烟也最终将被禁止。
俄罗斯2007年禁止广告牌烟草广告。
两名消息人士对路透表示，法案料将在未来几天提交议会进行批准。
英美烟草(BATS.L)、日本烟草国际(2914.T)、菲利普·莫里斯(PM.N)及帝国烟草IMT.L等几家大型烟草商已进行游说，希望软化提案力度。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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