路透莫斯科10月16日电---俄罗斯总理梅德韦杰夫周二发起一场禁烟运动，颁布了一项禁止烟草广告并提高香烟税的法令。俄罗斯是继中国之後世界第二大烟草市场。

梅德韦杰夫表示，三分之一的俄罗斯人，或4,400万俄民众属於烟民，且每年都有近40万人死於与抽烟有关的疾病。

梅德韦杰夫表示：“每年都相当於有一个大城市的人口消失。政府已采纳了反烟草提议，今天我们将开始实现这个想法。”

根据卫生部的提议，目前仅允许在部分平面媒体刊登的烟草广告将被宣布为非法，并将大幅增加香烟销售税，在咖啡馆和其他公共场合抽烟也最终将被禁止。

俄罗斯2007年禁止广告牌烟草广告。

两名消息人士对路透表示，法案料将在未来几天提交议会进行批准。

英美烟草(BATS.L)、日本烟草国际(2914.T)、菲利普·莫里斯(PM.N)及帝国烟草IMT.L等几家大型烟草商已进行游说，希望软化提案力度。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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