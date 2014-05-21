俄罗斯发生火车相撞事故，至少六人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯纳罗-福明斯克5月20日 - 俄罗斯周二发生火车相撞事故，一列货运火车和一列客运火车在莫斯科附近相撞，造成至少六人死亡。

事故造成数十人受伤，俄罗斯官员称死亡人数可能还会上升。现场的一位路透摄像师称，一节绿色车厢的所有窗户和车厢一侧的多部分地方已被撞得看不到。

俄罗斯电视台播放的画面显示，事故发生后，惊慌失措的乘客从车厢中爬出来，转移到附近的草地上以确保安全。

事故发生在莫斯科西南55公里处的纳罗-福明斯克镇（Naro-Fominsk）附近，事发时间为当地时间中午12:30时分（0830 GMT），事发时客运火车正在由莫斯科开往摩尔多瓦首都基希讷乌（Chisinau）。

目前尚不清楚事故原因，但相关当局已经启动了刑事调查。

联合国秘书长潘基文在上海与俄罗斯总统普京会面时对此表示慰问。普京承诺对这起事故进行全面调查，并表示将向遇难者家属提供援助。

俄罗斯铁路公司（Russian Railways）一位官员在现场对记者称，有五人当场死亡，另有一人随后在医院死亡。相撞事故是在货运火车脱轨后发生的。（完）