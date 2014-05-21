俄罗斯发生火车相撞事故，至少六人死亡

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯纳罗-福明斯克5月20日 - 俄罗斯周二发生火车相撞事故，一列货运火车和一列客运火车在莫斯科附近相撞，造成至少六人死亡。
事故造成数十人受伤，俄罗斯官员称死亡人数可能还会上升。现场的一位路透摄像师称，一节绿色车厢的所有窗户和车厢一侧的多部分地方已被撞得看不到。
俄罗斯电视台播放的画面显示，事故发生后，惊慌失措的乘客从车厢中爬出来，转移到附近的草地上以确保安全。
事故发生在莫斯科西南55公里处的纳罗-福明斯克镇（Naro-Fominsk）附近，事发时间为当地时间中午12:30时分（0830 GMT），事发时客运火车正在由莫斯科开往摩尔多瓦首都基希讷乌（Chisinau）。
目前尚不清楚事故原因，但相关当局已经启动了刑事调查。
联合国秘书长潘基文在上海与俄罗斯总统普京会面时对此表示慰问。普京承诺对这起事故进行全面调查，并表示将向遇难者家属提供援助。
俄罗斯铁路公司（Russian Railways）一位官员在现场对记者称，有五人当场死亡，另有一人随后在医院死亡。相撞事故是在货运火车脱轨后发生的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。