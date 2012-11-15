（更正）俄颁布新的叛国法 反对派如临大敌

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
（更正：第三段“普京周三签署法规”有误 ，应为“普京周二签署法规”。）
路透莫斯科11月14日电---俄罗斯周三颁布新的叛国法，反对派对此深感不安，担心普京藉此压制批评人士，使得几乎所有与外国人有关联的人都面临风险。
新法扩大了对叛国罪的定义，代表国际组织的俄罗斯人、以及为外国和外国机构工作的俄罗斯人都可能被指控。
普京周二签署法规，周三生效，并在官方报纸《俄罗斯报》刊登。
反对派和维权人士称，颁布该法规是俄罗斯政府的一系列举措之一，旨在打击反对派，削弱外国在俄罗斯的影响力。
85岁的知名异见人士阿列克谢耶娃（Lyudmila Alexeyeva）说：“这不单是要回到苏联时代，而且是要回到斯大林时期，当时哪怕跟外国人交谈，都被视作对国家的潜在威胁。”
她指出，新的法规可能被当局选择性用来针对批评克里姆林宫的人士，以及其他“惹恼了当局的人”。
政治分析人士欧列希金(Dmitry Oreshkin)称，该法规的出发点是“国家比人民更重要，因此要尽可能地控制人民”。
普京经常抨击西方国家试图破坏俄罗斯的安全。他认为，西方国家利用非政府组织来削弱俄罗斯。
莫斯科上月要求美国国际发展署停止在俄罗斯的运行，指责其试图影响俄罗斯选举。
根据新法规，叛国罪最高刑期仍为20年，但对以某些方式获取国家秘密的俄罗斯人设定最高八年的刑期，即便他们没有把国家机密泄露给外国人。
根据新法规，若认定某政府或组织试图破坏俄罗斯安全，则向这些政府或组织提供了“金融、材料、技术、咨询或其他协助”的行为都可能面临叛国指控。
新法中还剔除了原先只有危及俄罗斯“外部”安全才算叛国的规定。外界担心当局可能利用此项法规打压反对派。（完）编译：朱淑珍 发稿： 王燕焜
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