（更正）俄颁布新的叛国法 反对派如临大敌

（更正：第三段“普京周三签署法规”有误 ，应为“普京周二签署法规”。）

路透莫斯科11月14日电---俄罗斯周三颁布新的叛国法，反对派对此深感不安，担心普京藉此压制批评人士，使得几乎所有与外国人有关联的人都面临风险。

新法扩大了对叛国罪的定义，代表国际组织的俄罗斯人、以及为外国和外国机构工作的俄罗斯人都可能被指控。

普京周二签署法规，周三生效，并在官方报纸《俄罗斯报》刊登。

反对派和维权人士称，颁布该法规是俄罗斯政府的一系列举措之一，旨在打击反对派，削弱外国在俄罗斯的影响力。

85岁的知名异见人士阿列克谢耶娃（Lyudmila Alexeyeva）说：“这不单是要回到苏联时代，而且是要回到斯大林时期，当时哪怕跟外国人交谈，都被视作对国家的潜在威胁。”

她指出，新的法规可能被当局选择性用来针对批评克里姆林宫的人士，以及其他“惹恼了当局的人”。

政治分析人士欧列希金(Dmitry Oreshkin)称，该法规的出发点是“国家比人民更重要，因此要尽可能地控制人民”。

普京经常抨击西方国家试图破坏俄罗斯的安全。他认为，西方国家利用非政府组织来削弱俄罗斯。

莫斯科上月要求美国国际发展署停止在俄罗斯的运行，指责其试图影响俄罗斯选举。

根据新法规，叛国罪最高刑期仍为20年，但对以某些方式获取国家秘密的俄罗斯人设定最高八年的刑期，即便他们没有把国家机密泄露给外国人。

根据新法规，若认定某政府或组织试图破坏俄罗斯安全，则向这些政府或组织提供了“金融、材料、技术、咨询或其他协助”的行为都可能面临叛国指控。

新法中还剔除了原先只有危及俄罗斯“外部”安全才算叛国的规定。外界担心当局可能利用此项法规打压反对派。（完）编译：朱淑珍 发稿： 王燕焜

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