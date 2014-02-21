俄罗斯将庭审八名示威者

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透莫斯科2月21日（记者 Steve Gutterman） -俄罗斯一家法庭周五将对八名反政府示威者进行审判。鉴于愈演愈烈的乌克兰局势，预计法庭会对这八人判刑，以发出普京的统治不容挑战的信号。此事为还剩几天闭幕的索契冬奥会蒙上阴影。
一名被告的母亲称，乌克兰的暴力事件，令他们在审判中被重判的几率上升。
上述八名被告被指控在2012年5月6日的集会冲突中袭警，并且犯有聚众闹事罪。根据法律规定，如果罪名成立，他们会被判处八年刑期。
对于当时在莫斯科Bolotnaya广场集会中发生的暴力事件，反对派指责是警方所为，称这是当局镇压异己措施的一部分。
普京在索契冬奥会前改变做法，安排释放了Pussy Riot乐队的两位成员和前石油大亨霍多尔科夫斯基（MikhailKhodorkovsky）。霍多尔科夫斯基被普遍视为政治犯，已被关押十余载。
但克里姆林宫的批评者及相关人士却认为，“Bolotnaya案”的被告在周五的审判中可能不会被无罪释放。
“判决会很残酷，将带有报复性，这几乎毋庸置疑，”霍多尔科夫斯基周四在声明中称。他称审判为“作秀”。
此案的被告包括七名男性和一名女性，他们中的大多数只有二十多岁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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