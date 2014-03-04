普京下令俄军演部队回到所属基地（更新版）

路透莫斯科3月4日 -俄罗斯新闻机构周二引述克林姆林宫发言人称，俄罗斯总统普京已下令本周在俄罗斯中部和西部进行军事演习的部队在完成训练后回到基地。

俄罗斯否认上周开始的演习与乌克兰有关。普京称，他有权向乌克兰部署军队保护俄罗斯同胞。

演习按计划结束。

普京周一观看了演习的最后一天，虽然西方国家威胁称俄罗斯可能因为控制乌克兰克里米亚地区而遭到制裁，普京并未显露出任何担忧的迹象。

“俄罗斯武装部队最高领导人普京下令参加军事演习的部队回到他们的基地。”报道援引克林姆林宫发言人Dmitry Peskov称。

Peskov表示，演习是成功的。

目前尚无位于克里米亚俄罗斯部队动向的信息。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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