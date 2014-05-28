俄乌边境附近仍有数万俄军--北约

背景资料：法国大选首轮投票四强相争 谁将晋级第二轮？
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透布鲁塞尔5月28日 - 北约一名军官周三称，俄罗斯从俄乌边境附近撤走了数千士兵，但那里仍有数万俄军。
“许多（俄罗斯）部队现在已经从边境撤离。我们观察到的活动仍暗示撤军速度缓慢，”该军官匿名说道。
“目前，之前部署的俄罗斯武装力量很多仍留在边境附近，仍能够一接到通知就马上行动。数千士兵已经撤离，但仍有数万俄军留在那里。”
北约此前曾估计俄罗斯在俄乌边境附近部署了约4万名士兵。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。