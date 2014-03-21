美国称俄承诺俄军不越境进入乌克兰

美国国防部发言人柯比（John Kirby）称，国防部长哈格尔周四已得到俄罗斯防长绍伊古的承诺，后者称在俄乌边境部署的俄军没有进入乌克兰境内的计划。据欧洲安全消息人士称，在俄乌边境部署的俄军数以万计，部署军力还包括坦克和空中力量。乌克兰驻联合国大使科雷蒙科周四称，俄罗斯可能正准备进一步军事侵犯乌克兰领土，莫斯科对此矢口否认。图为2014年3月12日图片，显示俄乌边境附近的俄军车辆。路透