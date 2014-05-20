俄罗斯国防部长命令部队从俄乌边境撤回--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科5月20日 - 国际文传电讯社周二报导称，俄罗斯国防部长执行总统普京的命令，要求俄乌边境完成军事演习的俄罗斯部队返回其常驻地。

克里姆林宫周一宣布，普京已下令俄乌边境的俄军返回驻地；但北约和美国称没有看到俄罗斯撤军的迹象。

报导指出，俄罗斯国防部称，参与罗斯托夫、别尔哥罗德和布良斯克地区军演的部队接到撤回的命令。

俄罗斯国防部发言人拒绝予以置评。（完）