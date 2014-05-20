俄罗斯国防部长命令部队从俄乌边境撤回--报导

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月20日 - 国际文传电讯社周二报导称，俄罗斯国防部长执行总统普京的命令，要求俄乌边境完成军事演习的俄罗斯部队返回其常驻地。
克里姆林宫周一宣布，普京已下令俄乌边境的俄军返回驻地；但北约和美国称没有看到俄罗斯撤军的迹象。
报导指出，俄罗斯国防部称，参与罗斯托夫、别尔哥罗德和布良斯克地区军演的部队接到撤回的命令。
俄罗斯国防部发言人拒绝予以置评。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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