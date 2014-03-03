俄罗斯装甲部队在刻赤海峡对岸集结--乌克兰边境卫队

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透基辅3月3日 - 乌克兰边境卫队周一报告称，克里米亚地区对岸俄罗斯的装甲部队在集结。
边境卫队发言人称，俄罗斯船只在塞瓦斯托波尔港及附近地区出没，俄罗斯黑海舰队在该地区拥有一个基地，俄罗斯军队已经屏蔽了部分地区的移动电话服务。
该发言人称，俄罗斯装甲部队集结在刻赤海峡(Kerch Channel)对岸俄罗斯境内的一个轮渡港口附近，与乌克兰的刻赤市相对。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：