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时事要闻 | 2014年 3月 3日 星期一 15:49 BJT

俄罗斯装甲部队在刻赤海峡对岸集结--乌克兰边境卫队

路透基辅3月3日 - 乌克兰边境卫队周一报告称，克里米亚地区对岸俄罗斯的装甲部队在集结。

边境卫队发言人称，俄罗斯船只在塞瓦斯托波尔港及附近地区出没，俄罗斯黑海舰队在该地区拥有一个基地，俄罗斯军队已经屏蔽了部分地区的移动电话服务。

该发言人称，俄罗斯装甲部队集结在刻赤海峡(Kerch Channel)对岸俄罗斯境内的一个轮渡港口附近，与乌克兰的刻赤市相对。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)

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