综述：土耳其总统称不希望事态升级 俄战机第二名飞行员安全返回

路透11月25日 - 在土耳其周二击落俄罗斯一架战机后，土耳其总统埃尔多安周三表示不希望事态升级，称土耳其只是在保卫自身的安全和叙利亚境内“兄弟们的权利”。

埃尔多安在伊斯坦布尔的一次商业会议上表示，该架飞机是在土耳其领空被击中，但坠毁在叙利亚境内，不过有部分飞机碎片坠入土耳其并令两名土耳其公民受伤。

而据IFAX报导，俄罗斯总统普京称，土耳其领导层蓄意支持该国的伊斯兰化。俄罗斯国防部长称，被击落的苏-24战机上的第二名飞行员已经安全返回俄罗斯在叙利亚的空军基地。

**避免冲突升级**

德国总理默克尔称，在俄罗斯战机被击落后，必须尽一切努力避免围绕叙利亚的冲突升级。

默克尔表示，俄罗斯战机遭土耳其击落之后，叙利亚问题寻求政治解决方案的进程已复杂化，必须尽一切努力避免事态进一步升级。

“俄罗斯战机遭土耳其击落，已让情势加剧，”默克尔在下议院一场演说中称。

“我们必须尽一切努力避免事态升级，”她说。“当然，每个国家都有权保卫自己的疆域，但另一方面，我们深知叙利亚及其周边地区的情势有多紧张。昨天我和土耳其总理谈过了，要求他尽全力避免冲突升级。”

美国白宫称，奥巴马总统和土耳其总统埃尔多安周二通过电话讨论了降低与俄罗斯紧张局势的问题。

白宫声明称，奥巴马表示“美国和北约支持土耳其保卫主权的权力”。“两国领导人认同降低紧张局势的重要性，并将寻找办法确保此类事件不再发生。”

土耳其周二在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机，称其侵犯了领空。这是北大西洋公约组织(NATO)成员国和俄罗斯在半个世纪来公开承认的最严重冲突之一。俄罗斯总统普京称飞机被袭时是在叙利亚境内1公里(0.62英里)，称这是“恐怖分子共犯”在背后捅刀，警告“后果严重”。

土耳其总统埃尔多安在安卡拉发表讲话称，“谁都不应怀疑我们已经尽最大努力来避免最后这样的结果。但每个人都应尊重土耳其保卫边境的权力。”

有意思的是，俄罗斯驻法国大使周三说，俄国准备联合美国、法国等国，协同打击伊斯兰国武装。包括土耳其在内，其他有意参与的国家也可加入。

“俄罗斯方面准备更进一步，计划共同打击伊斯兰国，并与法国、美国和希望加入联盟的其他任何国家一道，设立一个联合指挥部。”他指出也可能包括土耳其。

**避险日圆和欧元上涨，亚洲股市下跌**

地缘政治紧张局势升级则提振欧元和日圆需求，日圆兑美元JPY=周三触及一周半高位122.26日圆。欧元兑美元EUR=也上涨0.33%至1.0676美元，进一步脱离周一触及的七个月低点1.0592。

美元指数.DXY在本周初曾触及八个月高点，因对美国下月升息的预期升温，但在土耳击落俄罗斯战机后，美元指数小幅回落，下滑0.2%至99.429。

受中东紧张局势升级拖累，亚洲股市表现欠佳，日股周三下跌，结束此前五日连涨走势，在地缘政治紧张情势打击风险偏好的情况下，投资者获利了结，而且日圆走强打击人气。日经指数收盘跌0.4%，东证股价指数收盘跌0.7%。

香港股市亦追随区域股市下跌，恒生指数收盘跌0.4%；港股几乎所有分类指数都下跌，但恒生能源指数却在中东局势紧张触发的油价涨势提振下走高。

金价延续隔夜涨幅，因美元疲软且地缘政治紧张局势升级，但金价涨势因美国下月升息预期而受到抑制。0855GMT时，现货金略涨至每盎司1,075.51美元。美国期金涨0.15%至每盎司1075.3美元，昨日曾上涨近1%。

原油期货在前一日曾触及两周高位后有所回落，0855GMT左右，布兰特原油期货跌0.46美元或1%，报每桶45.66美元。美国原油期货跌0.43美元或1%，至每桶42.43美元。（完）