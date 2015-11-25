俄罗斯将强化叙利亚基地 考虑对土耳其施以经济制裁

路透莫斯科11月25日 - 土耳其击落一架俄罗斯战机后，俄政府高层官员指出，俄罗斯将运送一套先进空防系统，以强化在叙利亚的空军基地，同时正在考虑取消与土耳其的多项合作企业项目。

俄罗斯总理梅德韦杰夫表示，土耳其当局可能受到经济及企业制裁。

梅德韦杰夫指出，俄政府现在可能会取消与土耳其的重要合作项目，他并表示，土耳其企业在俄罗斯的市场份额可能萎缩。

梅德韦杰夫称，土耳其的做法加剧了俄罗斯和北大西洋公约组织(NATO)之间的紧张关系。他重申了普京关于土耳其有关官员从伊斯兰国石油销售中获利的说法。土耳其为北约成员之一。

他表示，事件的结果就是俄罗斯和土耳其长期经营的邻国关系就此破裂。

“直接的后果可能导致我们拒绝参与一系列重要的联合计划，而且土耳其公司丧失在俄罗斯市场的地位，”梅德韦杰夫在一份声明中称。

俄罗斯和土耳其有着紧密的贸易和经济联系。(完)