一架俄罗斯战机在叙利亚边境被土耳其军方击落（更新版）

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路透安卡拉11月24日 - 据土耳其官员称，其战机周二在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机，之前土耳其曾多次警告该俄罗斯战机侵犯了其领空，但俄罗斯政府表示，俄罗斯战机并未飞离叙利亚空域。

土耳其总统府的消息人士表示，这架被击落的飞机为俄罗斯苏-24战机。土耳其军方并未证实该战机属于哪国，称军方在五分钟内曾10次警告该战机侵犯了土耳其空域。战机上的两名飞行员已经跳伞，其中一人落入叙利亚土库曼武装手中。

受此消息影响，周二土耳其的债券保险成本上升，欧洲债券价格下跌。Markit数据显示，消息传出后土耳其五年期信用违约互换(CDS)上涨9个基点至254个基点，为11月中旬以来最高。

根据Tradeweb数据，土耳其的欧洲债全线下滑，2030年、2034年和2036年到期的以美元计价的债券下跌0.6-0.8美分不等。

国际文传电讯社报导，俄罗斯国防部指出，俄国一架战斗机在叙利亚遭击落，显然是受到地面炮火的攻击，但国防部称可以证明这架战机飞行时是在叙利亚领空。

土耳其官方表示，总统埃尔多安已经接获军方负责人的报告，土耳其总理达武特奥卢下令与北约组织、联合国及相关国家进行谘商。

叙利亚人权观察组织表示，俄国战机坠毁在Latakia省北部山区，当地之前有炸弹空袭，支持政府的势力与反叛军在地面交战。

俄罗斯及亲俄的叙利亚政府都在这个地区发动攻击。叙利亚军方一名消息人士表示，这起击落战机事件正在进行调查。

克里姆林宫发言人表示俄罗斯战机在叙利亚被击落是“极其严重的事件”，但现在就做出结论还为时过早。

土耳其官员称击落战机的行为并非针对特定国家，只是在保卫土耳其领空。（完）