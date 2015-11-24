一架俄罗斯战机在叙利亚边境被土耳其军方击落

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科11月24日 - 国际文传电讯社报导，俄罗斯国防部周二称，一架俄罗斯战机在叙利亚边境被击落。
土耳其军方称，对一架入侵土耳其领空的飞机进行多次警告后将其击落。
但俄罗斯国防部称，这架苏-24飞机并没有入侵土耳其领空。俄罗斯国防部指出，驾驶员已经跳伞并着陆。
CNN Turk援引当地消息人士报导，其中一名飞行员落入叙利亚境内的土库曼武装之手，他们正在寻找另外一名飞行员。
土耳其军方发布声明称，周二在叙利亚边境附近击落一架入侵土耳其领空的外国战斗机，该机在土耳其领空飞行了5分钟，被警告了10次。
声明指出，两架执行巡逻任务的土耳其F-16战斗机参与了击落这架外国战斗机。(完)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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