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路透中文国际短讯 | 2016年 2月 1日 星期一 13:16 BJT

土总理称土耳其和北约雷达都监测到俄战机侵犯土领空

土耳其总理达武特奥卢周日称，土耳其和北约雷达都监测到一架俄罗斯战机侵犯土耳其领空，以反驳俄方称相关指控“纯属宣传”的说法。土耳其周六称，一架俄罗斯苏-34战机侵犯其领空；俄罗斯国防部发言人周六晚否认本国飞机进入土耳其领空，称土耳其的相关说法“纯属宣传”。路透

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