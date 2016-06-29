克里姆林宫称俄土关系修复需要时日

路透莫斯科6月28日（记者 Denis Pinchuk/Dmitry Solovyov） - 克里姆林宫周二称，将需要更多时日来修复俄罗斯同土耳其的关系。此前土耳其总统埃尔多安就去年击落俄罗斯军机事件表示了遗憾。

俄罗斯总统普京曾表示，埃尔多安就此事道歉是俄土两国修复关系的前提条件。去年11月，一架俄罗斯军机在土叙边境附近被击落，此事导致俄土关系恶化。

埃尔多安称，他目前认为，土耳其可同俄罗斯“快速地”正常化两国的关系。埃尔多安近日向普京致函，对俄军机被击落事件表示遗憾。

克里姆林宫周二的表态则更为谨慎。

“大家不应当认为几天内一切就能正常化，但朝该方向的努力将会继续。”克里姆林宫发言人佩斯科夫在同记者的电话会议上称。

“普京总统曾多次表示，愿同土耳其及土耳其人民保持良好关系。”佩斯科夫称。“如今在这一方面已经迈出了非常重要的一步。”

佩斯科夫称，应俄方提议，普京和埃尔多安将在周三通电话进行交流。（完）