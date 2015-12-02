俄总理梅德韦杰夫批准对土耳其制裁措施

俄罗斯总理梅德韦杰夫批准一系列对土耳其制裁措施。俄罗斯政府官网周二发布政府令，列出了2016年1月1日起俄罗斯将停止从土耳其进口的农产品清单，并正式禁止包机往来俄土航线，后者12月1日起生效。但制裁措施未针对重要的能源合作项目，也未针对柠檬或坚果等俄罗斯主要从土耳其进口的食品。路透