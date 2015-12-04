拉夫罗夫称土耳其外长在会晤中所言“毫无新意”

俄罗斯外交部长拉夫罗夫称，在与土耳其外长恰武什奥卢会晤中听到的内容“毫无新意”。这是土耳其九天前击落俄罗斯战机以来，俄土两国进行的首次高级别接触。土耳其国有媒体TRT援引恰武什奥卢的话称，希望仅通过一次会议就解决与俄罗斯方面的所有问题是不现实的，但是重要的是要保持沟通渠道畅通。路透