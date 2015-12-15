克里姆林宫称俄土领导人原定峰会取消

俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫周一称，俄罗斯总统普京与土耳其总统埃尔多安原定于12月15日在圣彼得堡举行的双边峰会取消。此次峰会安排是两国领导人上月在20国集团（G20）峰会间隙商定的，但之后发生了土耳其击落一架俄罗斯战机事件。土耳其11月24日击落俄罗斯一架战机后，两国关系急剧恶化，普京称土耳其此举是“背后捅刀子”。路透