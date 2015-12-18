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路透中文国际短讯 | 2015年 12月 18日 星期五 14:05 BJT

普京称土耳其击落俄罗斯战机或为讨好美国

俄罗斯总统普京周四在年度记者会上长篇大论指责土耳其，炮轰土耳其击落俄罗斯战机可能是为了讨好美国。普京称，他能想象到一种可能性：土耳其击落一架俄罗斯战机，换取美国对土耳其军队进入伊拉克装聋作哑。普京明确表示俄罗斯对土耳其的制裁将持续一段时间，称俄罗斯很难与土耳其现任领导层达成任何协议。路透

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