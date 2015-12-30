俄罗斯经济部长称土耳其仍是俄重要贸易伙伴

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透莫斯科12月29日 - 俄罗斯经济部长乌留卡耶夫（AlexeiUlyukayev）周二称，土耳其仍是俄罗斯的重要贸易伙伴，俄罗斯政府无意给土耳其和俄罗斯的企业及公民带来麻烦。
乌留卡耶夫在接受俄罗斯国家电视台采访时表示，俄罗斯政府将继续把“通过政治途经有效对抗推行咄咄逼人、不友好政策的人（土耳其领导人）”与经济关系区分开来。
上月土耳其在叙土边境附近击落一架俄罗斯战机后，俄土关系降至冰点。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。