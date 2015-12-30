俄罗斯经济部长称土耳其仍是俄重要贸易伙伴

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月29日 - 俄罗斯经济部长乌留卡耶夫（Alexei Ulyukayev）周二称，土耳其仍是俄罗斯的重要贸易伙伴，俄罗斯政府无意给土耳其和俄罗斯的企业及公民带来麻烦。
乌留卡耶夫在接受俄罗斯国家电视台采访时表示，俄罗斯政府将继续把“通过政治途经有效对抗推行咄咄逼人、不友好政策的人（土耳其领导人）”与经济关系区分开来。
上月土耳其在叙土边境附近击落一架俄罗斯战机后，俄土关系降至冰点。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。