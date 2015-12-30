俄罗斯经济部长称土耳其仍是俄重要贸易伙伴

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月29日 - 俄罗斯经济部长乌留卡耶夫（Alexei Ulyukayev）周二称，土耳其仍是俄罗斯的重要贸易伙伴，俄罗斯政府无意给土耳其和俄罗斯的企业及公民带来麻烦。

乌留卡耶夫在接受俄罗斯国家电视台采访时表示，俄罗斯政府将继续把“通过政治途经有效对抗推行咄咄逼人、不友好政策的人（土耳其领导人）”与经济关系区分开来。

上月土耳其在叙土边境附近击落一架俄罗斯战机后，俄土关系降至冰点。（完）