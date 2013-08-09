俄罗斯一地方电视台罕见播出抨击普京视频

路透莫斯科8月8日 - 俄罗斯城市车里雅宾斯克(Chelyabinsk)一家电视台播出了一段抨击俄罗斯总统普京的两分钟短片。这在俄罗斯这样一个电视台被严密控制的国家来说非常罕见。

该视频在Eastern Express频道的黄金时段插播。在一段戏剧性的音乐背景下，一名女子声称普京让全球所有权利组织的抨击矛头对准了俄罗斯，并以“难以想象的程度”允许腐败的存在。

这名女子在评论中称：“在普京的统治下，言论自由、集会自由以及常规意义上的自由都是不受(政府)欢迎的。”

路透无法联系到Eastern Express的负责人Valery Shagiyev就此置评。

俄罗斯门户网站UralPolit.ru称，该视频是被一名心怀不满的职员在7月31日播出，该网站援引Shagiyev的说法报道称，这名应该为这一“流氓恶作剧”负责的职员将会被开除。

该视频还提到了两宗尚未解决的批评人士遭谋杀案。一个是记者安娜·波利特科夫斯卡娅 (Anna Politkovskaya)，另一个是人权运动家纳塔利娅·埃斯蒂米洛娃(Natalya Estemirova)。该视频与俄罗斯官方媒体对普京清一色的正面报道形成鲜明对比。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。